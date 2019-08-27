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Молодежный центр Дагестана до конца года проведет первый республиканский медиаконкурс

В нем смогут принять участие специалисты медиасферы в возрасте до 30 лет

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Республиканский молодежный медиафорум планируют впервые провести в Дагестане до конца этого года, сообщил во вторник ТАСС директор Республиканского молодежного центра Рашид Максутов.

"Мы планируем его уже в ближайшее время проводить. Четыре номинации. Мы из этих номинаций выводим победителей", - сказал он.

Призами первого медиаконкуса, уточнили в центре, будут награждены лучшие сотрудники пресс-служб вузов, районных администраций, молодые блогеры и журналисты, а также лучший медиапроект, представленный на форум. Участвовать смогут специалисты медиасферы в возрасте до 30 лет, добавил Максутов.

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