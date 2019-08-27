Путин в аэропорту Гагарин осмотрел экспозицию об истории первого полета в космос

САБУРОВКА /Саратовская область/, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил новый саратовский аэропорт Гагарин.

Путин осмотрел новый пассажирский терминал. Генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский рассказал об обслуживании пассажиров, президенту показали зал регистрации пассажиров, терминалы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку.

Также глава государства ознакомился с созданной в терминале аэропорта уникальной мультимедийной интерактивной экспозицией об истории первого полета в космос, которая была создана при содействии "Роскосмоса" и культурно-исторических организаций региона. Один из экспонатов - космический спускаемый аппарат "Фотон-М" - около которого задержался президент.

Помимо этого, Путину продемонстрировали макет аэропорта Гагарин, установленный на втором этаже терминала.

В аэропорту президента сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский, губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В 2011 году Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, после осмотра выставочного стенда Саратовской области на инвестфоруме "Сочи-2011" поручил подготовить и представить ему конкретные предложения, которые позволили бы активизировать реализацию проекта строительства нового аэропорта в Саратове.

Аэропорт Гагарин начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.