Северная Осетия использует при ремонте дорог собственные материалы

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Северная Осетия обладает одними из лучших материалов в России для строительства дорог и обходится ими при ремонтных работах, сообщил во вторник журналистам председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариель Солиев.

"Республика обладает одними из лучших материалов, которые можно использовать в строительстве дорог. У нас щебень один из лучших в России. Песка - колоссальные запасы. В советские времена во Владикавказе бордюр был каменный, но производство обанкротилось, и перешли на бетонные бордюры", - сказал Солиев.

По его словам, за последние годы в республике появились современные асфальтобетонные заводы мирового качества, которые позволяют обеспечивать материалами не только республику, но и соседние регионы.

"За исключением электроэнергии, газа, битума, у нас все есть для того, чтобы мы могли использовать свои материалы. При ремонте дорог используется собственный щебень и песок", - отметил он.