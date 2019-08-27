ООН призвала к возобновлению операций ЕС по спасению мигрантов в Средиземном море

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало во вторник возобновить операции Европейского союза по спасению в Средиземном море мигрантов, пытающихся на свой страх и риск добраться до европейских стран. Это стало реакцией на произошедшее у берегов Ливии очередное кораблекрушение, в результате которого утонули не менее 40 человек.

Ведомство подчеркивает, что "этот шокирующий инцидент побудил его вновь обратиться со срочным призывом о действиях по спасению жизней". Отмечается, что у побережья Ливии во вторник "утонули, по оценкам, по меньшей мере 40 человек". Около 60 мигрантов были спасены ливийской пограничной службой и рыбаками и доставлены в Ливию. "УВКБ призывает к возобновлению усилий, направленных на уменьшение потерь жизней в море, включая возвращение поисково-спасательных судов государств ЕС", - говорится в заявлении.

В Управлении Верховного комиссара ООН считают, что следует также "снять юридические и логистические ограничения на поисково-спасательные операции, проводимые неправительственными организациями (НПО) - как на море, так и в воздухе". В свою очередь, прибрежным странам рекомендовано "содействовать, а не препятствовать добровольным усилиям по снижению смертности в море". "Эти меры должны идти рука об руку с эвакуацией и предоставлением мест для расселения, чтобы оградить беженцев в Ливии от использования опасных путей", - констатирует УВКБ.

По оценкам этого управления, после произошедшего во вторник у берегов Ливии кораблекрушения общее число погибших с начала года в Средиземном море мигрантов и беженцев составило около 900 человек.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС. Италия в этой связи добивается пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым прием ложится на страны прибытия мигрантов.

Помимо запрета на заход в порты Апеннин судов НПО с мигрантами на борту, итальянские власти препятствуют инспекционным полетам над Средиземноморьем легкомоторных самолетов, которые определяют местонахождение терпящих крушение лодок.