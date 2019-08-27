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Пожары в лесах Амазонии

Чили отправляет в Парагвай первый самолет для помощи в борьбе с пожарами в Амазонии

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Чили направило в Парагвай первый самолет для помощи в борьбе с пожарами в амазонских лесах. Об этом сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства республики.

"Самолет Air Tractor Национальной лесной корпорации Чили направился в столицу Парагвая и будет бороться с пожарами на границе этой страны с Бразилией", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, направленное в Асунсьон воздушное судно может вмещать до 3,1 тыс. л воды.

"У нас есть четыре самолета, которые мы будем отправлять по мере получения запросов от этих стран. У нас также готовы 30 пожарных и восемь экспертов по контролю над пожарами", - отметил министр сельского хозяйства Чили Антонио Валькер.

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии.

Теги
ПарагвайЧилиПожары в лесах Амазонии
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