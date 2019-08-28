Экспедиция "Байкал-Аляска" финишировала в городе Ситка на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Историко-географическая экспедиция "Байкал-Аляска" финишировала в городе Ситка в штате Аляска, пройдя за 18 дней 2048 км. Посольство РФ в США во вторник поздравило участников с удачным завершением маршрута.

"Поздравляем участников экспедиции "Байкал-Аляска", прошедшей по пути сибирских купцов-первопроходцев и благополучно достигшей цели - Ситки, бывшего Ново-Архангельска, столицы Русской Америки! Гордимся и желаем дальнейших успехов!" - указывается в заявлении российской дипмиссии.

Ситка, носивший до 1867 года имя Ново-Архангельск и являвшийся столицей русских владений в Северной Америке, стал финальной точкой маршрута экспедиции, которая в общей сложности растянулась на три года. Экипаж пробудет в городе несколько дней, встречаясь с потомками переселенцев и собирая материал для фильма.

В 2017 году участники экспедиции прошли 7 тыс. км - из Иркутска до Петропавловска-Камчатского, в 2018 году - более 6 тыс. км - от Петропавловска-Камчатского до Хомера (Аляска).

В общей сложности с момента старта экспедиции 30 июня 2017 года ее участники прошли 15470 км. Весь маршрут, который экспедиция преодолела по воде на парусно-моторном надувном катамаране "Искатель", повторяет пути торговых экспедиций сибирских купцов XVIII века.

По итогам экспедиции команда подготовит документальный фильм и фотокнигу об уникальных людях Севера, а также откроет музей экспедиции в Иркутске, откуда она началась два года назад.