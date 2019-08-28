Синий уровень опасности объявлен на юге Китая из-за нового тропического шторма

ШАНХАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Китая объявила в среду синий уровень опасности из-за приближающегося к южной провинции Хайнань нового тропического шторма, получившего название Podul. Ожидается, что тропический циклон, ставший 12-м по счету в этом сезоне, обрушиться на южное побережье острова в районе курортного города Санья ближе к вечеру 29 августа.

Минувший ночью тропический шторм прошел через филиппинский остров Лусон, принеся с собой сильные ливни и шквалистый ветер. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. В настоящее время его эпицентр находится примерно в 880 километрах к востоку от китайского города Санья на Хайнане. Скорость ветра в центральной части атмосферной воронки достигает сейчас 18 метров в секунду.

Тропический шторм продолжает набирать силу и движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 30 километров в час. Метеорологи прогнозируют, что порывы ветра в центральной его части могут усилиться в ближайшее время до 25 метров в секунду. Ближе к ночи 29 августа тропический шторм должен достичь южного побережья острова Хайнань в районе города Санья, а затем продолжит движение в строну Вьетнама. Власти провинции распорядились вернуть в порты находящиеся в море в потенциально опасных районах рыболовецкие суда. В населенных пунктах на острове принимаются необходимые меры для минимизации потенциального ущерба от удара стихии.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.