В Керчи к концу года завершат ремонт колледжа, где при нападении погибли 20 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Ремонт в Керченском политехническом колледже, где в октябре 2018 года погибли 20 человек, завершат к концу текущего года, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В октябре 2018 года Аксенов сообщал, что большинство студентов выступили за восстановление политехнического колледжа, проведение модернизации и повышение статуса учебного заведения.

"В этом году на Керченский колледж выделено 114 млн рублей. Кровлю и корпуса отремонтируют до конца года. Работы идут", - сообщил Аксенов. Глава республики также отметил, что в 2020 году дополнительно из бюджета региона будет выделено 75 млн рублей на закупку нового учебного и производственного оборудования.

В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи республики ТАСС пояснили, что ремонт в колледже был разделен на два этапа - первоочередные аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт центрального, наиболее пострадавшего корпуса.

Первый этап был завершен в марте 2019 года. Были заменены окна, дверные коробки, витражи, проведены отделочные работы. В настоящее время начался второй этап по капитальному ремонту центрального корпуса, а в октябре будет заключен контракт по капитальному ремонту кровли, фасадов, вентиляции, актового и спортивного залов, отопления во всех трех корпусах колледжа.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами нападения стали 20 человек, нападавший покончил с собой.