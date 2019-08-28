Глава Магадана обсудит на ВЭФ развитие туристического потенциала города

ТАСС, 28 августа. Власти Магадана намерены обсудить на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, развитие туристического потенциала города и познакомить инвесторов со своими проектами и предложениями. Об этом в среду сообщил ТАСС мэр столицы Магаданской области Юрий Гришан.

"Мы участвуем [в форуме] ежегодно, и в этом году я также еду во Владивосток на Восточный экономический форум. <...> В этом году на ВЭФ готовлюсь выступить на деловой площадке "Развитие туристического потенциала города Магадана и Магаданской области". Кроме того, везем предложение по строительству новых современных гостиниц, где комфортно могут разместиться туристы. Для инвесторов предложим инвестиционный паспорт нашего города на английском, китайском, русском языках, красочное и содержательное издание содержит актуальную и достоверную информацию об экономическом и инвестиционном потенциале областного центра, мерах муниципальной поддержки инвесторов, контакты кураторов приоритетных инвестпроектов", - сообщил глава Магадана.

По словам Гришана, Магаданом интересуются туристы со всего мира. Именно поэтому в числе приоритетных планов по перспективному развитию города стоят развитие туристической отрасли и увеличение турпотока.

"Природные особенности, "география", многонациональный состав жителей, исторические особенности и современные, ставшие уже традиционными, праздники и мероприятия позволяют культивировать на нашей территории различные виды туризма: культурно-познавательный, событийный, экологический, спортивный и экстремальный. Особые возможности появляются у любителей активных видов туризма в зимний период, в Магадане созданы хорошие условия для катания на лыжах, для чего в районах города обустроены лыжные трассы различной сложности и протяженности, также оценить красоту зимних ландшафтов позволяют прогулки и путешествия при помощи снегоходов, Магадан является одним из немногих городов, в котором возможен зимний кайтинг. Замечу, что горнолыжный сезон здесь длится с ноября до начала июня, что гораздо больше, чем на любом другом курорте, да и от трасс до центра города всего 10-15 минут. Но замечу, что и летний Магадан обогатит впечатлениями самого притязательного туриста", - отметил Юрий Гришан.

Мэр Магадана надеется, что благодаря юбилейному форуму в город удастся привлечь необходимые инвестиции. Кроме того, на ВЭФ Гришан намерен почерпнуть опыт соседних регионов в решении вопросов развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, городской среды, а также познакомиться с их механизмами совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке.

О форуме

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.