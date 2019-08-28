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El Pais: в Испании 17 младенцев заболели гипертрихозом из-за ошибки фармацевтов

Из-за внутреннего сбоя на предприятии Farma-Qumica Sur в продажу поступило средство для стимуляции роста волос под видом другого лекарственного средства

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Вспышка гипертрихоза зафиксирована в Испании после того, как фармацевтическая компания по ошибке продала миноксидил - средство для стимуляции роста волос. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, в настоящий момент заболевание зафиксировано у 17 новорожденных детей в Андалусии, Валенсии и Кантабрии. Отмечается, что из-за внутреннего сбоя на предприятии Farma-Qumica Sur в продажу вместо лекарственного средства омепразол поступил миноксидил.

В результате сейчас фабрика закрыта из-за "серьезных нарушений, обнаруженных в правилах контроля за изготовлением лекарств", отметили источники издания.

Гипертрихоз - заболевание, которое проявляется в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи, не соответствующем полу или возрасту.

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