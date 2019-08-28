Строительство ясельных детсадов начали в пяти муниципалитетах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Строительство детских садов-яслей началось в пяти муниципальных образованиях Ставропольского края, учреждения смогут принять более 700 воспитанников, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального министерства строительства и архитектуры.

"Начато строительство пяти детских садов с яслями. Дошкольные учреждения рассчитаны на детей возрастом от 1,5 лет. В регионе появится 735 дополнительных ясельных мест в дошкольных учреждениях", - говорится в сообщении.

Строительство в рамках национального проекта "Демография" начато в Ставрополе, городе-курорте Железноводске, селах Александровское и Покойное и в станице Ессентукской. По данным министерства, в садиках предусмотрят возможности для занятий детей спортом, изучения наук, образования с помощью интерактивного оборудования. Как пояснили ТАСС в министерстве, все учреждения будут сданы в 2020 году.

"Строительство дошкольных учреждений по национальному проекту преследует две задачи - создание новых мест в дошкольных учреждениях и предоставление возможности матерям выйти раньше на работу, что положительно отражается на их профессиональном росте и уровне жизни", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Ранее в правительстве региона сообщали о планах по созданию 3,5 тыс. ясельных мест в детских садах до конца 2021 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.