Систему начисления зарплат в здравоохранении проанализируют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты проведут анализ системы начисления заработной платы для медицинских работников в Ставропольском крае. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора региона.

"[Губернатор] Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения провести анализ порядка и объемов начисления зарплат для разных категорий медицинских работников", - уточняется в сообщении по итогам рабочей встречи главы региона с министром здравоохранения Ставрополья.

По данным министерства, в крае проводится ежемесячный контроль за достижением целевых показателей по уровню заработной платы медработников. Соотношение среднемесячной зарплаты врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае в настоящий момент составляет более 200%. "Явных перекосов, когда зарплата у работников одного медицинского учреждения различается в разы, быть не должно", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

По данным окружного управления Федеральной службы государственной статистики, в сфере здравоохранения на Ставрополье заняты порядка 74 тыс. человек, из них 39,7 тыс. - врачи и средний медицинский персонал. В первом квартале 2019 года средняя зарплата врачей и работников учреждений здравоохранения, имеющих высшее медицинское образование, составила 51,9 тыс. рублей, оплата труда среднего медицинского персонала - 27,2 тыс. рублей, младшего медицинского персонала - 25,4 тыс. рублей.