Член ОП считает недопустимым проведение протестных акций накануне 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по образованию и науке Людмила Дудова считает недопустимым проведение протестных политических акций в преддверии 1 сентября, когда силы правоохранительных органов должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности учебных заведений.

Ранее представители оппозиции подали в мэрию Москвы ряд заявок на проведение 31 августа акций в связи с избирательной кампанией в Мосгордуму, однако все они были отклонены столичными властями.

В беседе с ТАСС в среду Дудова обратила внимание, что для обеспечения порядка на массовых акциях привлекаются силы сотрудников правоохранительных органов, то есть "речь идет о людях, которые должны обеспечивать безопасность детей на дорогах, во время проведения [школьных] линеек". "Обычно накануне учебного года у нас проводятся торжественные линейки. На них приглашаются представители правоохранительных органов, представители дорожно-транспортной инспекции для того, чтобы еще раз обратить внимание детей на безопасность жизнедеятельности", - напомнила представитель ОП. Вместо этого, полагает она, их пришлось бы отвлечь "просто на какую-то прихоть" организаторов акций.

Дудова отметила, что накануне 1 сентября родители традиционно докупают вещи для своих детей, а сотрудники правопорядка задействованы на охране торговых объектов. "Перед школой нужно будет что-то докупить, а у нас службы [правопорядка] будут привлечены к охране людей, потому что выбрали они почему-то [для проведения акций] канун учебного года", - сказала Дудова.

Кроме того, по ее мнению, проведение протестных акций накануне начала нового учебного года создает неудобства для жителей и гостей столицы. "31 августа - это такой предпраздничный день, выходной, когда родители с детьми имеют возможность погулять, особенно в центре города. Горожане имеют право на день перед началом учебного года, чтобы побыть с семьей и не заниматься политическими проблемами", - убеждена общественница. При этом Дудова обратила внимание, что, "как показывает практика последних митингов, уважаемые митингующие ведут с собой [на акции] детей, несовершеннолетних, это просто опасно для жизни детей".

"Зачем же портить начало учебного года вот такими манифестациями?" - заключила представитель ОП.