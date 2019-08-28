В Испании в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 145 тонн помидоров

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Около 22 тыс. человек приняли в среду участие в ежегодной "битве" помидорами в Буньоле (автономная область Валенсия). Как сообщили организаторы, "Томатина" в этом году проходит уже в 74-й раз.

За время "битвы", продолжавшейся час, было израсходовано порядка 145 тонн помидоров. Томаты заготовили заранее и хранили при определенной температуре, чтобы они не были слишком жесткими и не могли никого серьезно травмировать. Тем не менее, в Буньоле в течение всего дня дежурят медики.

Помимо "битвы" помидорами в Буньоле проходят театрализованные и музыкальные представления, конкурсы и ярмарки. Также все желающие могут попробовать национальное испанское блюдо - паэлью.

Праздник предваряет фестиваль в честь покровителя города - Святого Луи Бертрана. Фестиваль длится неделю.