"Справедливая Россия" готовит законопроект о повышении окладов врачей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" к началу осенней сессии Госдумы разрабатывает пакет законопроектов, направленных на улучшение ситуации в здравоохранении, включая увеличение окладов врачей до 200% от средней зарплаты в регионе. Об этом в среду сообщил журналистам глава фракции Сергей Миронов.

"Для решения общих для отрасли проблем нужны системные меры. У нашей фракции есть пакет программных предложений. - приводит пресс-служба фракции слова Миронова. - В первую очередь, необходимо значительно повысить статус и зарплаты медиков. Согласно нашим предложениям, врач должен получать не менее 200% от средней зарплаты по региону. И это должен быть расчет за одну ставку, без работы по совместительству".

Справороссы также намерены законодательно расширить программу "Земский доктор".

"Участникам программы необходимо предоставлять льготную ипотеку на строительство жилья. А также бесплатные земельные участки при условии постоянного проживания в сельской местности", - считает глава фракции.

Среди других озвученных инициатив - привязка зарплаты младшего и среднего медицинского персонала к уровню зарплаты врачей, увеличение финансирования здравоохранения с нынешних 3,5% до 7% ВВП.

"К началу очередной думской сессии мы разрабатываем пакет новых инициатив на основе предложений экспертов и самих медработников", - заключил Миронов.