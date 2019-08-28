В Дагестане организовали социальные туры по республике для пожилых граждан

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Проект "Социальный туризм", который предусматривает проведение для пожилых людей туров по республике с посещением достопримечательностей, природных и исторических памятников, организовали в Дагестане, сообщила в среду пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

"Проект "Социальный туризм" направлен на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам и повышения работоспособности организма пожилых граждан, состоящих на учете в социальных учреждениях республики. Реализация проекта планируется по нескольким направлениям - изучение культуры, туризм-отдых, лечебно-оздоровительный туризм, экологический туризм и духовный туризм. До конца этого года специалисты центра планируют организовать для своих подопечных духовную туристическую поездку в Дербентскую Джума-Мечеть", - говорится в сообщении.

Программа позволит создать условия для реализации права на социальную реабилитацию пожилых граждан. "Сегодня далеко не каждый пенсионер может позволить себе путешествие по родному краю. Участие в этой программе поможет воплотить эти мечты. Среди наших пенсионеров есть много людей энергичных и любознательных, и туризм для них - один из лучших способов продления активного долголетия", - цитирует пресс-служба слова министра труда Изумруд Мугутдиновой.

По данным пресс-службы, в проекте уже приняли участие подопечные комплексного центра социального обслуживания населения Дахадаевского района - в рамках социального тура они посетили исторический памятник Кала-Корейш, Кубачинский художественный комбинат и Кубачинскую оборонительную и сторожевую башню.