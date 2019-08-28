Путин поддержал идею строительства в Курской области музея, посвященного Гранину

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства в Курской области музейного комплекса, посвященного памяти писателя Даниила Гранина. О планах возвести такой комплекс рассказал главе государства врио губернатора области Роман Старовойт. Он напомнил, что писатель родился в городе Рыльск Курской области.

"Мы совместно с Российским книжным союзом, с Русской православной церковью определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - сообщил Старовойт.

Путин с одобрением отозвался об этих планах. "Это очень хорошее начинание - и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович - у меня с ним были очень добрые отношения - очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова, поэтому это хорошая идея", - сказал президент.

Врио губернатора добавил, что жители области гордятся своим земляком. "Именно поэтому Курск в культурологическом марафоне "Все грани Гранина", который сейчас идет по России, стал первым регионом", - сказал Старовойт. Он сообщил, что в дни проведения марафона в Курске все желающие могли ознакомиться с литературным наследием великого человека.

Культурологический марафон "Все грани Гранина" стартовал 8 августа в Курской области, которая является родиной писателя. Вторым городом стал Волгоград, после которого марафон переедет в Москву, затем в Псков, Калининград и финиширует в середине декабря в Санкт-Петербурге.

Согласно указу президента РФ, 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году он получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.