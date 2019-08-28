Старовойт рассказал Путину о подготовке к празднованию тысячелетия Курска в 2032 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал президенту России Владимиру Путину о начале подготовки к празднованию тысячелетия Курска. Оно состоится в 2032 году.

На встрече с президентом глава региона напомнил, что Курск, один из старейших городов России, основанный в 1032 году, "через 12 лет будет отмечать свое тысячелетие". "Мы начали подготовку, причем эта подготовка была земляками инициирована", - рассказал он Путину.

Старовойт отметил, что "сегодня исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны". Власти региона в конце прошлого года договорились с владельцем предприятия о перебазировании мощностей завода на новую площадку. Это позволит освободить историческую территорию под реновацию.

Он добавил, что "на территории находятся две жемчужины Русской православной церкви - это Знаменский собор иконы Божьей матери и Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок".

Кроме того, по его словам, на освобождаемой территории предприятия, в здании бывшей мужской гимназии, где сейчас расположены цеха, планируется разместить галерею родившегося в Курске художника Александра Дейнеки и краеведческий музей. В целом, отметил Старовойт, реновация затронет территорию более чем в 30 гектаров.

"В начале года мы за внебюджетные средства организовали и проводим международный архитектурный конкурс "Курск 2032" на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра Курска. Более 70 заявок было подано в начале года. В конце августа у нас завершится второй этап, в результате которого и профессиональное экспертное жюри определит победителя", - рассказал врио губернатора.