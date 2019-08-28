"Точки роста" откроются в школах Кабардино-Балкарии 20 сентября

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" откроются в сельских школах Кабардино-Балкарии (КБР) 20 сентября, сообщил в среду министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"В 2019 году в рамках проекта "Современная школа" в 27 сельских школах республики мы создаем центры цифрового и гуманитарного образования "Точка роста". Уже в этом учебном году в каждой из этих школ обновляется материально-техническая база и ученики получают возможность изучать предметы на современном, высокотехнологичном оборудовании. Согласно результатом отбора, на период до 2021 года еще в 64 образовательных организациях будут созданы такие центры, в 2022 году еще в 40 школах, всего в рамках реализации проекта до 2024 годы мы планируем открыть "Точки роста" в 132 сельских школах и охватить основными, дополнительными образовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей более 40 тыс. обучающихся. Единым днем открытия центра "Точка роста" запланировано 20 сентября 2019 года", - сказал Кумыков на ежегодном совещании работников образования республики.

В министерстве просвещения республики ТАСС ранее сообщили, что в центрах "Точка роста" будут проходить уроки технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), кружковые занятия. В них появятся современные интерактивные комплексы. Дети смогут познавать мир в шлемах виртуальной реальности, распечатывать свои разработки на 3D-принтерах, научатся пользоваться квадрокоптерами, а азы шахмат будут постигать на традиционных досках с привычными фигурами. В их распоряжении также будут видеокамера и планшеты для медиазоны, в оборудовании для изучения ОБЖ и оказания первой помощи предусмотрены тренажеры-манекены и необходимые приспособления.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.