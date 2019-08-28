Опрос: Зеленский побил рекорд доверия среди всех президентов Украины

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует данные исследования, проведенные украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел", - сказала журналистам директор фонда Ирина Бекешкина, информируя о результатах опроса.

По данным исследования, сказала Бекешкина, 63% граждан положительно оценивают первые шаги Зеленского на посту главы государства.

Кроме того, сообщила она, опрос показал, что позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского - глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков с балансом доверия/недоверия "плюс 25", у руководителя офиса президента Андрея Богдана этот показатель составил "плюс 5".

В то же время, сказала эксперт, другие лидеры политических сил, которые вошли в новый парламент, имеют отрицательный баланс доверия. Антирекорд среди них принадлежит экс-президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко с результатом "минус 72".