Участники форума "Машук-2019" стали донорами

"Пятый день третьей смены Северо-Кавказского форума "Машук - 2019" начался для участников и организаторов с донорской акции, в которой приняли участие более 40 машуковцев. В течение пяти часов выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови принимала желающих из числа участников форума", - говорится в сообщении.

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Донорская акция, участниками которой стали более 40 человек, прошла в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-центре форума.

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По данным пресс-службы, после короткого анкетирования, которое проходят для выявления противопоказаний, каждый смог стать донором. Многие доноры, пришедшие утром к фургону, сдавали кровь раньше и делают это регулярно раз в два месяца.

Сообщается, что выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови будет работать и 29 августа. Желающих сдать кровь приглашают к специальному фургону на территории форума.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.