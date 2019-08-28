На Ставрополье благоустроят более 30 общественных территорий в рамках нацпроекта

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству ведутся на 32 общественных территориях в 24 муниципальных образованиях Ставропольского края. На эти цели направлено около 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.

"В рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды" на проведение мероприятий по благоустройству (общественных территорий) направлена рекордная сумма - почти 1,5 млрд рублей", - сказали в министерстве.

Работы по благоустройству проводятся в 13 городах (Ессентуки, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Светлоград, Ставрополь, Благодарный, Михайловск, Зеленокумск, Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Буденновск) и 11 селах (Левокумское, Новоселицкое, Кочубеевское, Летняя Ставка, Арзгир, Курсавка, Грачевка, Александровское, Степное, Красногвардейское, Солнечнодольск). "В селах Грачевка, Новоселицкое, Левокумское, Кочубеевское, Летняя Ставка и в городе Буденновске работы уже близки к завершению. В городе Благодарный не так давно была открыта обновленная аллея по улице Советской", - отметил представитель министерства.

Он добавил, что в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в число победителей вошел Буденновск, ему будет выделено из федерального бюджета 54 млн рублей для финансирования проекта благоустройства Парка им. Борцов Революции. Там обустроят игровые и спортивные зоны круглогодичного действия, автогородок с пунктом проката, а также площадки для выгула собак. Кроме того, проведут благоустройство мемориальной зоны, "сухого" фонтана и современных фото-зон. В парке заменят покрытие на пешеходных дорожках, поставят новые скамейки, урны и фонари.

"Кроме того, в этом году из средств бюджета края выделено 200 млн рублей на благоустройство дворовых территорий в городах и селах Ставрополья. Работы пройдут во дворах городов Ставрополь, Невинномысск, Ипатово, Светлоград, Кисловодск, Железноводск, Благодарный и села Александровское. На сегодняшний день Миндором края ведется работа по организации проведения муниципальными образованиями края голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году", - сказал сотрудник пресс-службы.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).