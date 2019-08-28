Facebook ужесточит правила публикации рекламы, чтобы противостоять вмешательству в выборы

ТАСС, 28 августа. Администрация социальной сети Facebook ужесточает меры по авторизации для рекламодателей, чтобы предотвратить вмешательство в президентские выборы 2020 года в США. Об этом в среду сообщается в официальном аккаунте соцсети.

"Люди должны знать, кто пытается повлиять на их решение, а те, кто размещает рекламу, не должны скрывать, кто за нее платит, - говорится в заявлении. - Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые будут предприняты, чтобы защитить избирательный процесс и подготовиться к выборам в США в 2020 году".

С середины сентября организациям, публикующим рекламу, содержащую информацию о политике, выборах и других общественно важных темах, нужно будет предоставить дополнительную информацию, чтобы получить право размещать объявления в соцсети. Организациям, связанным каким-либо образом с правительством США, потребуется указать идентификационный номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном интернет-домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии. После этого заявитель получит специальный знак "i", который означает, что компания удовлетворяет требованиям соцсети, и сможет размещать рекламу. Для более мелких организаций также сохранится возможность публиковать объявления, для этого им нужно будет предоставить службе поддержки телефонный номер, адрес корпоративной электронной почты и сайт компании.

Меры по авторизации не коснутся рекламодателей, не затрагивающих тему политики, законодательства и выборов. Тем, кто пропагандирует, например, защиту окружающей среды, не нужно будет предоставлять дополнительную информацию.

Facebook впервые ввела авторизацию для рекламодателей в 2018 году. Тогда организациям достаточно было предоставить адрес в США, телефонный номер, а также адрес в интернете.