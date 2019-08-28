Модульная амбулатория открылась в Шолоховском районе Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Новое модульное здание врачебной амбулатории появилось в хуторе Колундаевском Шолоховского района Ростовской области, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Стоимость самой модульной конструкции составила более 5,5 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Новое медицинское оборудование для амбулатории было приобретено на условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов", - говорится в сообщении.

В новой амбулатории для пациентов будут работать кабинеты стоматолога, ЭКГ, акушера-гинеколога, педиатра, фельдшера, а также прививочный, процедурный, терапевтический кабинеты.

"Медицинскую помощь в новых комфортных условиях смогут получать более 1,6 тыс. жителей хутора", - уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что власти предусмотрели в областном бюджете средства на приобретение, установку и оснащение в муниципалитетах 74 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий в ближайшие три года. В настоящее время в регионе работают более 1 тыс. ФАПов и 181 врачебная амбулатория.