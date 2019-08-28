Вручение премии "Человек года - 2019" пройдет 12 сентября в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Церемония вручения премии "Человек года - 2019" состоится 12 сентября в Ставропольском государственном краевом театре оперетты в Пятигорске, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Премия "Человек года" будет присуждена людям, деятельность которых была наиболее социально значимой для Пятигорска и представляла его интересы на всероссийском и международном уровнях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города (в этом году приходится на 14 сентября). В честь 239-й годовщины со дня основания Пятигорска пройдет рок-фестиваль "Пятница 13", кавер-фестиваль и "Карнавал цветов". Также в программу войдут выставки, литературные вечера, квесты, конкурсы и спортивные состязания.

Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской укрепленной линии, учрежденной Екатериной II для защиты южных рубежей империи. Крепость, воздвигнутая в 1780 году "у Бештовых гор", стала называться Константиногорской, по имени внука императрицы. Неподалеку от крепости появилось поселение Горячие воды, где у целебных источников отдыхали приезжие.

Сегодня Пятигорск - самый крупный город в регионе Кавказских Минеральных Вод с населением более 213 тыс. человек. Это старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона. На курорте находится крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы и грязелечебница. Один из главных символов Пятигорска - гора Машук, ее высота 993 метров.