Опрос: зависимость от соцсетей заставляет людей контролировать близких в реальной жизни

РИГА, 28 августа. /ТАСС/. Жители Латвии, увлекающиеся общением в социальных сетях, склонны постоянно контролировать своих родных и близких в обычной жизни. Об этом говорится в проведенном здесь исследовании "Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka".

По данным проведенного опроса, 9% респондентов отметили, что излишне увлекаются виртуальным общением. Больше всего таких людей в возрастной группе от 18 до 24 лет - 18%, мужчин среди них 11%, тогда как женщин почти вдвое меньше.

Увлечение общением в чатах приводит к тому, что у человека возникает желание контролировать всех и в обычной жизни, считает психотерапевт Марите Приекуле.

"Если член семьи или друг не отвечает на сообщение или не ставит "лайк" в социальных сетях, сразу возникают вопросы: "где ты был?", "почему не отвечал?", [появляются выводы]: "значит, работа для тебя важнее, чем я" и тому подобное, - отметила она. - Это чрезмерный, чуть ли не насильственный контроль близких, который начинает влиять на взаимоотношения в реальной жизни".

От увлечения родителей социальными сетями страдают и дети. "У них нет времени или навыков заниматься с детьми, поэтому ребенку предоставляется экран, чтобы он что-либо смотрел и не мешал", - сказала Приекуле. По ее словам, в результате уже в младенческом возрасте формируется зависимость от гаджетов.

"Родители, желая успокоить ребенка, показывают или воспроизводят движущиеся картинки на экране, - поясняет она. - Со временем ребенок привыкает к этому, и такой способ становится единственным, чтобы привлечь внимание малыша". Психотерапевт рекомендует до двухлетнего возраста максимально ограждать ребенка от экранов мобильных устройств.

Фармацевт Агнесе Ритене отмечает, что увлечение виртуальным миром порождает замкнутый круг. "Это словно заколдованный круг, - считает она. - Чем дольше человек живет в виртуальном мире, тем меньше времени у него остается для взаимодействия [с окружающими] в жизни, и тем меньше его желание придерживаться здорового питания и здорового образа жизни в целом. Очевидно, что в результате малоподвижности и некачественного питания возникает лишний вес, что опять же приводит к недовольству собой, а это становится причиной того, что человек все реже выходит из дома и все глубже погружается в виртуальный мир, теряя связь с окружающей реальностью".

"Данные нашего опроса свидетельствуют о том, что из года в год зависимость от виртуальной среды, к сожалению, возрастает", - указала Ритене. С ней солидарна и психотерапевт Приекуле. По ее словам, чрезмерная активность в виртуальной среде мешает получать элементарные социальные навыки.

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" проводил опрос в феврале. В нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.