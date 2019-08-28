Школьные психологи не выявили склонности к насилию у убившего родных под Ульяновском юноши

УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Психологические тесты в школе не фиксировали у старшеклассника, который убил родственников и покончил с собой в Ульяновской области, склонности к насильственным действиям, сообщил в среду журналистам прокурор региона Сергей Хуртин.

"По тем психологическим тестам, которые он проходил в школе, никаких подозрений о том, что он склонен к суициду, что он склонен к совершению каких-то насильственных действий, нет. Он и не находился в поле какого-то особого внимания, в поле зрения, потому что педагоги, соседи, родственники о нем были самого хорошего мнения, ничто не предвещало такую беду", - сказал прокурор, отвечая на вопрос ТАСС.

18 августа в частном доме в селе Патрикеева нашли убитыми пять человек, в том числе двух маленьких детей. Позднее было найдено тело подростка - их родственника. По версии следствия, он убил родственников и покончил с собой.