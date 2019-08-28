{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Литве запретили использовать диких животных в представлениях передвижных цирков

В кабмине страны подчеркнули, что в передвижных цирках и в передвижных зоопарках невозможно обеспечить нормальные условия содержания животных

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Литвы запретило использование диких животных в представлениях передвижных цирков и в передвижных зоопарках. Решение об этом было принято в среду на заседании кабинета.

"В данных заведениях обеспечить нормальные условия содержания животных невозможно, поэтому на их деятельность на территории Литвы вводится запрет", - пояснил свое решение кабмин.

Эта мера не распространяется на стационарные цирки, зоопарки и другие заведения подобного рода, одними из самых посещаемых среди которых в Литве является дельфинарий при Морском музее в Клайпеде и Каунасский зоопарк.

Теги
Литва
Участники программы "100 городских лидеров" предложили сделать Чусовой лыжной столицей РФ
По их мнению, в окрестностях города можно создать лыжный парк, который будет работать даже летом
Читать полностью