В Литве запретили использовать диких животных в представлениях передвижных цирков

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Литвы запретило использование диких животных в представлениях передвижных цирков и в передвижных зоопарках. Решение об этом было принято в среду на заседании кабинета.

"В данных заведениях обеспечить нормальные условия содержания животных невозможно, поэтому на их деятельность на территории Литвы вводится запрет", - пояснил свое решение кабмин.

Эта мера не распространяется на стационарные цирки, зоопарки и другие заведения подобного рода, одними из самых посещаемых среди которых в Литве является дельфинарий при Морском музее в Клайпеде и Каунасский зоопарк.