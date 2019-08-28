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Фотографии Токаева незаконно использовали в рекламе онлайн-казино

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали подчеркнул, что это недобросовестная реклама

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Изготовители рекламы онлайн-казино незаконно использовали в ней фотографии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно", - написал Курмангали в Facebook.

Он подчеркнул, что это недобросовестная реклама. "На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб. Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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