Свыше 70 человек вышли в финал регионального конкурса будущих лидеров в Липецке

ЛИПЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 70 человек вышли в финальные соревнования конкурса "Лидеры региона. Будь в команде!", проходящего в Липецке. Об этом сообщил в среду журналистам врио главы региона Игорь Артамонов, по инициативе которого был организован смотр.

"72 участника из Липецкой, Воронежской, Орловской областей, Москвы набрали максимальное количество баллов и прошли в третий, завершающий этап", - сказал он. По словам Артамонова, в течение трех дней претендентов ждут деловые игры, групповые дискуссии, аналитические задания, позволяющие показать компетенции каждого из участников. В итоге, психологи сформируют для каждого всесторонний деловой портрет с рекомендациями по развитию их компетенций.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, региональный конкурс "Лидеры региона. Будь в команде!" должен выявить лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации вне зависимости от места их проживания. Это необходимо для того, чтобы изменить систему управления областью.

"Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные управленцы, нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх", - заметил в свою очередь Артамонов. Он убежден, что будущим управленцам нужно будет решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов.