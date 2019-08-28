Кандидата в Мосгордуму Яшина могут арестовать за организацию акции 3 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг рассмотрит дело незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, в отношении которого составлен протокол об организации несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

Яшина в среду задержали на выходе из спецприемника после того, как он отбыл очередной административный арест.

"На моего подзащитного составили протокол по ч. 2 ст. 202. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Речь идет об акции 3 августа. Яшину грозит до 10 суток ареста. Завтра его дело рассмотрит Тверской суд Москвы", - сказал адвокат.

20 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. До этого 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкциoнированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал кандидата в депутаты виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию. 27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.