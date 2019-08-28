Акимов поручил проработать вопрос пропаганды в соцсетях безопасного движения на дорогах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов призвал ведомства активнее использовать потенциал соцсетей для пропаганды безопасности дорожного движения. На заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения он поручил создать межведомственную группу и за два месяца подготовить соответствующие предложения.

"Через два месяца я хотел бы иметь предложения по этому треку - современному присутствию [в соцсетях]. Создайте межведомственную группу и подойдите неформально к этому вопросу", - сказал он, отметив, что число пользователей соцсетей достигло 95 млн.

По его словам, необходимо использовать лидеров общественного мнения в интернете для пропаганды безопасности дорожного движения. "Такая медийная работа - наша главная задача, - пояснил Акимов. - Если нужно на это деньги потратить, давайте потратим. Онлайн-курсы, вирусные ролики. Если на родительском собрании хотя бы один раз показать, что происходит с ребенком в случае столкновения машины с препятствием на [скорости] 50 км час, то хотя бы половина задумается, что нужно автокресло поставить".