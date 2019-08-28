Первая в России тактильная тропа появилась в нацпарке "Кисловодский"

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Первая в России тактильная тропа, предназначенная для ходьбы босиком, появилась на территории национального парка "Кисловодский" в Ставропольском каре. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Кисловодска на своей странице в Instagram.

"Уникальный рекреационный объект появился на территории национального парка "Кисловодский". Тактильная тропа представляет собой дорожно-тропиночную сеть, предназначенную для релаксации и отдыха гостей. Как известно, ходьба босиком - один из самых простых и доступных способов оздоровления. Данный проект органично вписывается в инфраструктуру парка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общая протяженность тропы около 1,5 км. На сегодняшний день тактильная тропа не имеет аналогов в России.

"Отличительной особенностью тропы является разнообразие конфигураций покрытия: на трех уникальных маршрутах использовано 30 видов. Дорожки, тропинки и площадки, комплексно объединенные между собой, выполнены из натуральных материалов: галька, щебень, гранитная крошка, дерево", - добавили в пресс-службе.

Территория парка в Кисловодске - это 966 га природных ресурсов, которые расположены на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седл.

Кисловодск - один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов, находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат, численность населения - более 130 тыс. человек.