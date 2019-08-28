В СПЧ просят проверить распространение агитматериалов кандидата в Мосгордуму от КПРФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Региональная мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по предстоящим выборам в Москве обратилась в окружную избирательную комиссию с просьбой разобраться с нарушениями при распространении агитационных материалов кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ по округу №42 (районы Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково) Екатерины Енгалычевой.

Как сообщили ТАСС в среду в столичной РМРГ СПЧ, ранее на сайте московского городского отделения КПРФ появилась информация о нарушении условий распространения агитационных печатных материалов, выпущенных Енгалычевой. Представители партии отмечали, что сотрудники жилищно-коммунальных служб похитили агитматериалы кандидата, размещенные в подъездах и почтовых ящиках избирателей.

В свою очередь эксперты группы обратили внимание на то, что в материалах нет необходимой информации об изготовлении агитационной печатной продукции, в таком виде она не может распространяться. "Ситуация интересная и неоднозначная. Факт нарушения установленных законом правил агитации остался незамеченным со стороны широкой общественности, если бы коллеги кандидата по партии не заострили на этом внимание. Окружной комиссии придется разобраться, действительно ли агитация была похищена или коммунальные службы очистили подъезды от незаконной агитации", - сказал член СПЧ, заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков.

При этом доктор юридический наук Людмила Айвар подчеркнула, что у кандидатов часто недостает электорально-правовой подготовки, им незнакомы некоторые тонкости, которые очевидны для политиков со стажем. "Любая деятельность, в том числе избирательная, должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Другой вопрос, что закон может быть неудобным, неконкретным, слишком формальным, но пока избирательная процедура не изменена, соблюдать ее нужно в строгом соответствии с буквой закона", - добавила Айвар.

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В состав столичных мобильных групп вошли участники РМРГ СПЧ по городу Москве, представители профильных общественных организаций и волонтеры, а также члены молодежных московских общественных организаций.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.