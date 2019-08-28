Начальник угрозыска в Нижнем Новгороде извинился за бывших подчиненных, похитивших мужчину

ТАСС, 28 августа. Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрий Мирясов принес официальные извинения Александру Новоселову, проходившему потерпевшим по делу о похищении в 2004 году, исполнителями которого были двое сотрудников органов внутренних дел. Копия документа была размещена на сайте "Комитета против пыток", ее подлинность подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Новоселов был похищен в 2004 году полицейскими Евгением Ворониным и Романом Маркеевым. Потерпевшего вывезли в лес и избили – таким образом, полицейские пытались получить от Новоселова информацию о покушении на бизнесмена Олега Сорокина, совершенное в 2003 году. В марте 2019 года Воронина и Маркеева осудили на 5,5 и 5 лет колонии строгого режима соответственно за похищение человека.

"Приношу извинения за нарушение ваших прав бывшими сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Ворониным Е.Е. и Маркеевым Р.С., имевшие место в 2004 году", - отмечается в письме на имя Новоселова.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили ТАСС, что извинения были принесены. "Это именно тот документ, который был отправлен [Новоселову]", - отметила собеседница агентства.

Экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина суд в марте 2019 года признал виновным в соучастии в похищении, а также превышении должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год -- главой города; в 2016 году избран в законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.