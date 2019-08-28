В Дагестане предложили вести видеомониторинг лесопожарной ситуации

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Комитет по лесному хозяйству Дагестана предложил организовать в республике видеомониторинг лесопожарной обстановки. Об этом сообщил в среду журналистам врио председателя комитета Вагаб Абдулхамидов.

"Я предложил ввести видеомониторинг. На вышках сотовой связи можно установить камеры, которые крутятся на 360 градусов, изображение выводится на диспетчерский пункт. Если камера видит дым, который чуть больше, чем от костра, подается сигнал в диспетчерский пункт. Благодаря этому можно определить точные координаты места пожара", - сказал он.

По его словам, благодаря этому можно максимально оперативно приехать к очагу возгорания. "Когда диспетчер обнаруживает возгорание, он на карте будет видеть, где какие находятся машины. Их можно будет оперативно туда стянуть", - отметил глава комитета.

Абдулхамидов добавил, что пока в регионе мониторинг ведется двумя способами. Первый с помощью патрульной службы, второй - из космоса. В регионе также действует лесопожарный центр, в котором только в опасный сезон работает около 65 человек.