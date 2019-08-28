Первый комплексный пункт приема вторсырья от населения открыли в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Первый в регионе комплексный пункт приема вторсырья от населения открыли в среду в городе Новодвинске Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

"Первый в регионе комплексный пункт приема открыли в Новодвинске. Он будет принимать вторсырье у населения за небольшую плату. Таким образом мы апробируем еще советский опыт. Это пилотный проект, если он окажется удачным, мы распространим этот опыт на другие населенные пункты региона", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Пункт принимает макулатуру, пластик, полиэтилен. Бумагу принимают от 3 рублей за кг, пленку - от 4 рублей за кг, пластик - от 5 рублей за кг.

Пункт открыт при поддержке правительства Архангельской области в рамках программы по раздельному сбору отходов регионального проекта формирования комплексной системы по обращению с отходами, внедряемой в соответствии с задачами национального проекта "Экология". Вторичное сырье ООО "Экоресурс" будет сортировать и отправлять на дальнейшую глубокую переработку в другие регионы: Вологодскую, Кировскую области, Ярославль, Санкт-Петербург.

Тестирование пункта будет проходить до нового года. За это время предстоит определить потоки и потребность населения сдавать вторичное сырье на возмездной основе. В ближайшее время такие пункты планируется открыть в Северодвинске, Архангельске.

Правительство региона ведет работу еще с несколькими предпринимателями по созданию аналогичных пунктов на территории области. Разработано несколько законопроектов, направленных на стимулирование предпринимателей, которые занимаются вторсырьем. Их предполагается рассмотреть на сессии областного собрания депутатов в сентябре.