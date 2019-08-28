Транспортная прокуратура возбудила дело против Ульяновского летного института

УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Ульяновская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении института гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева, который не смог выполнить программу подготовки в прошлом году. Вуз оштрафован, говорится в распространенном ведомством сообщении.

"Ульяновской транспортной прокуратурой в отношении юридического лица - института возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ в связи с нарушениями требований законодательства о лицензировании образовательной деятельности. Решением Ленинского районного суда города Ульяновска высшее учебное заведение признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в среду ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре, нарушения законодательства связаны с тем, что в самом вузе и его филиалах не исполняется программа подготовки пилотов гражданской авиации. "К нарушениям требований законодательства привела нехватка в ульяновском вузе необходимого количества учебных воздушных судов и летно-инструкторского состава. В результате 650 курсантов института, в том числе 135 курсантов, подлежащие выпуску в 2018 году, не завершили летную практику и не получили дипломы об образовании", - пояснил собеседник агентства.

Начальник летно-методического центра гражданской авиации вуза Дмитрий Качан сообщал в мае ТАСС, что штат инструкторов института недоукомплектован на треть в связи с низким уровнем зарплат. Он отмечал, что эта проблема не только по пилотам и инструкторам, но и по инженерно-техническому составу. По информации собеседника агентства, проблема решается на федеральном уровне.

Ульяновская транспортная прокуратура также направила исковые заявления к институту в Ленинский райсуд Ульяновска с требованием обеспечить завершение летной практики пяти курсантов филиала вуза - Омского летно-технического колледжа гражданской авиации, которые обратились в прокуратуру. Права одного из курсантов восстановлены: он завершил летную практику и получил диплом 22 августа. Исполнение остальных судебных решений находятся на контроле ведомства.