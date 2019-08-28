В Северной Осетии в честь 1100-летия крещения Алании пройдет фестиваль колокольных звонов

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль колокольных звонов в честь 1100-летия крещения Алании пройдет в самом высокогорном монастыре в России в Северной Осетии. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Незабываемым обещает стать фестиваль колокольных звонов в поселке Верхний Фиагдон в Свято-Успенском аланском мужском монастыре с продолжением колокольного звона во всех храмах республики. Под открытым небом состоится премьерный показ документального фильма о 1100-летии крещения Алании, над которым сейчас ведется работа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вопросы подготовки празднования обсудили на очередном совещании под председательством вице-премьера правительства республики Ирины Азимовой. Основные торжества пройдут в сентябре 2022 года. Жители и гости республики смогут стать участниками культурно-спортивных мероприятий, выставок произведений известных художников, мастер-классов ремесленников, анимационных площадок для детей и родителей.

В Национальном музее откроется тематическая выставка "Крещению Алании - 1100 лет", где будут представлены уникальные экспонаты из православной истории Осетии. Будет представлена и специально основанная книжная серия научной, научно-популярной и художественной литературы "Аланская библиотека".

Кульминацией торжеств станет большой праздничный концерт в центре Владикавказа с участием мастеров искусств России и Северной Осетии. В этот же вечер горожане увидят видеомэппинг-инсталляцию "История крещения Алании" на кафедральном соборе Владикавказа и фейерверк.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.