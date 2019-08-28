Во Владикавказе открыли памятник капитану Кучиеву, достигшему Северного полюса

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Памятник капитану Юрию Кучиеву, который первым в мире на ледоколе достиг Северного полюса, открыли на его родине во Владикавказе, передает корреспондент ТАСС. В среду прославленному мореплавателю исполнилось бы 100 лет.

"Мы открываем памятник человеку с неповторимой судьбой, прошедшему путь от матроса до капитана ледокола. Горец из маленького села Тиб встал на ходовой мостик атомного ледокола. Мне посчастливилось с ним пообщаться, когда он приезжал в Беслан после теракта. Он приехал просто встретиться и пообщаться с детьми, чтобы их поддержать. Наш легендарный земляк прославил всю Осетию", - сказал на торжественной церемонии открытия памятника заместитель председателя правительства республики Ирина Азимова.

Капитан без штурвала

Бронзовый монумент установлен во Владикавказе на набережной реки Терек на улице Коцоева - одной из оживленных улиц в городе, входящей в туристические маршруты и путеводители. Кучиев изображен в полный рост в капитанской форме, на заднем плане создан штурвал атомохода. Инициатором установки монумента выступило общественное движение "За здоровье нации" во главе с членом Совета Федерации от Северной Осетии Арсеном Фадзаевым.

Работа по установлению памятника началась еще в 2015 году. Тогда в республике был объявлен конкурс на выполнение лучшего эскиза. Свои работы представили 12 авторов. В итоге жюри выбрало эскиз скульптора Аслана Кучиева. Он рассказал ТАСС о том, что идея создания памятника возникла после смерти прославленного капитана.

"На второй год после смерти Юрия Кучиева, в 2006 году, ко мне подошел мой отец и сказал, что в республике должен появиться памятник и его установкой должны заняться мы. Тогда мне это казалось мечтой - стать автором монумента, но идею отца всегда держал в голове. Сегодня для меня поэтому особенно символичный день. Я посвящаю свою работу и своему отцу, который не дожил до этого знаменательного дня", - сказал скульптор.

Он лично был знаком с капитаном и вспоминает, что тот обладает всеми лучшими мужскими качествами. Был сдержан, честен, очень приветливый и доброжелательный. "Помню, в одной из работ его хотели изобразить со штурвалом в руках. Он приходил в Союз художников и прямо сказал, что ему не нравится эта идея, так как никогда не держал штурвал в руках, и поэтому это будет нечестным. Поэтому в своей работе штурвал я уже изобразил на заднем плане", - сказал Аслан Кучиев.

Конверт с изображением Кучиева

В ходе открытия памятника прошло также спецгашение конверта с изображением капитана Юрия Кучиева. Конверт выпущен тиражом 250 тысяч экземпляров, их смогут приобрести все желающие в отделениях почты в республике. Право погасить конверт предоставили сыну капитана, летчику гражданской авиации Сергею Кучиеву.

"Мой отец многое пережил, много трудностей испытал. Но сейчас его путь может стать хорошим напоминанием для молодежи о том, что всего можно достичь своим трудом, учебой, работой. Спасибо республике за дань памяти. Желаю, чтобы и в дальнейшем здесь всегда с уважением относились ко всем выдающимся землякам", - сказал Сергей.

Символичным стало также послание Юрия Кучиева школьникам владикавказской школы, которое он оставил в 2002 году после посещения районной железнодорожной школы №2. На открытии памятника его зачитал представитель организации "Российский фонд мира" Виктор Беляев. "65 лет спустя побывал в районной ж. д. школе №2. Испытал большое волнение от встречи с ребятами из 5-го класса, с директором школы Виктором Семеновичем и активистами старших классов. Порадовала программа интернационального воспитания школьников. Так держать!" - говорится в послании.

Учащаяся школы Владикавказа Мария Козлова также исполнила на праздничном мероприятии под аккомпанемент гитары авторскую песню о Кучиеве.

Фильмы, виртуальные туры, уроки в школах

К юбилею прославленного капитана на национальном телевизионном канале "Осетия-Ирыстон" накануне 100-летнего юбилея состоялась премьера документального фильма "Легенда Арктики", будет подготовлен и виртуальный выставочный проект "Родовые истоки арктического капитана Юрия Кучиева", в школах республики пройдут уроки мужества с просмотром видеороликов, посвященных капитану.

Администрация местного самоуправления Владикавказа разместит на улицах тематические баннеры.

Герой Соцтруда Юрий Кучиев родился в ауле Тиб Северной Осетии. 7 августа 1977 года советский атомный ледокол "Арктика", которым он командовал, впервые в мировой истории достиг Северного полюса.

Во Владикавказе имя капитана носят улица и школа. В 2017 году Осетинское землячество Санкт-Петербурга передало в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге знамя Алании, привезенное с Северного полюса. Флаг был установлен в Арктике в августе 2017 года в честь 40-летия рейса ледокола "Арктика". В юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа расположен остров Юрия Кучиева, открытый в 2008 году в ходе экспедиции ледокола "Ямал", территориально принадлежит к Архангельской области.