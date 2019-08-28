В работе платформы Office 365 произошел сбой

ТАСС, 28 августа. Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Office 365 наблюдаются с 2:45 по времени Восточного побережья США (21:45 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Германии, Нидерландах, Великобритании и ряде других европейских стран. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу (около 69%), 22% сообщают о сложностях с авторизацией, еще порядка 8% заявили о сбоях в работе почтового клиента Outlook.