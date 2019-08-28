Страны АЛБА считают Амазонский пакт площадкой для решения проблем пожаров в регионе

КАРАКАС, 29 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) призывают латиноамериканские страны не пренебрегать ролью Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (Амазонский пакт) в качестве пространства для обсуждения решений проблемы лесных пожаров в регионе. Заявление объединения в среду разместил на своей странице в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"Страны Боливарианского альянса для народов Америки подтверждают важность Амазонского пакта о сотрудничестве как основной площадки для охвата всех вопросов, связанных с бассейном реки Амазонки, и в качестве организации предлагают помощь пострадавшим народам региона, включая коренные племена и крестьянские общины", - говорится в заявлении. Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданный в 2004 году по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят 10 стран: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки или Амазонский пакт - международное объединение, созданное с целью обеспечить сохранение природного наследия Амазонки и включающее Бразилию, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Колумбию, Перу, Суринам и Эквадор. На этой неделе ряд государств отказались от предложения властей Венесуэлы провести внеочередную встречу глав МИД стран, входящих в объединение, для поиска путей устранения последствий пожаров в регионе.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше 500 тыс. га ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.