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Глава МИД ФРГ считает, что ЕС нуждается в общем решении проблемы спасения мигрантов в море

Хайко Маас подчеркнул, что совместные действия должны "основываться на основных европейских ценностях: на солидарности и разделении ответственности"

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Страны ЕС нуждаются в общеевропейском решении проблемы спасения в Средиземном море мигрантов из Африки, пытающихся добраться до берегов государств сообщества. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Мы срочно нуждаемся в европейском решении проблемы в Средиземном море, которое будет работать и поможет людям", - сказал он. Глава МИД подчеркнул, что совместные действия должны "основываться на основных европейских ценностях: на солидарности и разделении ответственности".

"Каждое новое судно со спасенными людьми, которое днями вынуждено ожидать возможности захода в надежную гавань, - это уже чересчур", - полагает Маас.

По информации Funke, в своих усилиях по поиску общеевропейского решения проблемы МИД ФРГ встретил, скорее, больше единодушия со стороны партнеров, нежели сопротивление.

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