Власти регионов помогут малоимущим семьям подготовить детей к школе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Местные органы власти помогут детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе, обеспечив их школьной формой, обувью и канцелярскими принадлежностями. Об этом рассказали ТАСС в региональных отделениях социальной защиты населения в преддверии Дня знаний.

Исполняющая обязанности замминистра социального развития Оренбургской области Галина Пикалова сообщила ТАСС, что ежегодно более 10 тысяч детей региона получают различные виды социальной помощи. "В первоочередном порядке рассматриваются вопросы обеспечения школьной формой, обувью и школьно-письменными принадлежностями детей из многодетных семей и семей социального риска", - пояснила она.

В Ульяновской области помощь к новому учебному году получат более 20,6 тыс. детей, а в Волгоградской области 54,3 тыс. учеников уже получили помощь от властей региона.

Размер выплат в регионах колеблется от 1 тыс. рублей в Карелии до 9 тыс. рублей в Ненецком автономном округе. Для получения компенсации семьям из этой категории надо обратиться в управление социальной защиты населения. В Крыму, к примеру, возможность получить единовременную выплату на школьные сборы действует до 1 ноября.

Траты родителей на подготовку ребенка к школе, по данным ВЦИОМ, в этом году выросли по сравнению с 2017 годом в два раза и составили порядка 27 тыс. рублей.

Благотворительные акции

Практически во всех регионах России в преддверии Дня знаний проходят благотворительные акции, в которых участвуют крупные компании, градообразующие предприятия, различные ведомства, отделения партий, представители власти, а также неравнодушные граждане.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента соцзащиты населения, в семейных центрах Москвы с 22 по 30 августа проходит благотворительная акция "Семья помогает семье", направленная на помощь родителям с невысокими доходами и многодетным семьям при подготовке детей к школе. Каждый желающий может принять участие в акции по сбору канцелярских, спортивных и других школьных товаров, а также одежды, обуви и учебников. В прошлом году благодаря этой акции удалось помочь около 40 тыс. детей, добавили в ведомстве.

Более 200 детей из малообеспеченных семей Северной Осетии уже получили помощь в этом году благодаря благотворительной акции, организованной в том числе при участии регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. "В преддверии нового учебного года им подарили школьную форму, портфели и канцтовары. Всем участникам благотворительного мероприятия также раздали мороженое местного производства", - добавили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

В Липецкой области для подготовки детей из малоимущих семей к школе проводят акцию "Семья-семье", сообщили ТАСС в управлении соцзащиты региона. В ходе этой акции жители передают в центры соцзащиты сертификаты и благотворительную помощь на приобретение канцелярских товаров, письменных принадлежностей, школьной, спортивной одежды и обуви.

Подарки для первоклассников

Региональные власти готовят специальные подарки для первоклассников. Их в этом году в России 1,9 млн. Как сообщили ТАСС в Министерстве социального развития Московской области, семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума с 1 сентября смогут получить подарочные наборы для первоклассников. В комплект войдут рюкзак и школьные принадлежности.

"Для получения подарка родители ребенка-первоклассника могут обратиться с заявлением и справкой о доходах в управление социальной защиты населения. На приобретение каждого школьного набора власти выделят по 2,6 тыс. рублей, комплекты планируется предоставить 8,2 тыс. первоклассников", - рассказали в ведомстве.

В Министерстве образования и науки Амурской области также закупили рюкзаки со всей необходимой канцелярией для детей из малообеспеченных семей. "В этом году подарки от губернатора получат 3,5 тыс. амурских первоклассников", - сообщили ТАСС в ведомстве. Также власти Амурской области помогут школьникам, которые проживают в пострадавших от паводка населенных пунктах.

Специальные комплекты с необходимыми предметами и развивающими играми получат в День знаний 760 первоклассников из Ненецкого автономного округа и 6,3 тыс. детей из республики Адыгея.

Новые портфели, наполненные необходимой канцелярией, уже получили 600 первоклассников из некоторых районов Дагестана.

А для первоклассников в Орле проводят акцию по сбору школьных наборов, куда входят тетради, краски, цветные ручки и карандаши. Такие подарки уже получили 130 детей, сообщили власти региона.