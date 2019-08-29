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Летняя погода до 26 градусов ожидается в Москве в День знаний

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура ночью составит около 10-15 градусов, поэтому утро будет теплым

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Летняя и ясная погода до 25-26 градусов прогнозируется в Москве в День знаний, 2 сентября. Утром во время школьных линеек будет тепло и солнечно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Будет летняя погода около 25-26 градусов. Очень важно, что и ночная температура будет около 10-15 градусов, поэтому утро будет не холодное, будет солнечно", - сказал он.

29-31 августа в Москве также будет солнечно и без осадков, температура составит 21-24 градуса. Атмосферное давление 29 августа составит 757 мм ртутного столба при норме в 748 мм, 30 и 31 августа оно понизится до 752-754 мм.

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