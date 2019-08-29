Начал работу погодный сайт Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Портал о погоде для гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) начал свою работу, сообщает в четверг пресс-служба Приморского гидрометцентра.

В течение августа в Приморском крае выпало три месячных нормы осадков, что привело к масштабному паводку и введению режима ЧС регионального уровня. При этом с 1 сентября синоптики обещают солнечную и без осадков погоду.

"С целью оперативного и качественного обеспечения официальной гидрометеорологической информацией организаторов и участников форума в период его проведения, а также всех жителей и гостей Владивостока, специалисты Примгидромета уже традиционно разработали специализированный погодный сайт "Восточный экономический форум: Погода, климат, экология", - говорится в сообщении.

На сайте будут ежедневно публиковаться прогнозы погоды на несколько дней вперед по Владивостоку, острову Русский, где пройдут основные мероприятия ВЭФ, проливу Босфор Восточный и городу Артем, рядом с которым расположен аэропорт. Есть информация о фактической погоде в местах проведения мероприятий форума, состоянии загрязнения окружающей среды во Владивостоке и прилегающих акваторий.

Отдельным блоком на сайте будет выведена экстренная информация о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях. Сайт работает на русском и английском языках.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.