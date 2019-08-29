Гатчинская епархия назвала исчерпанным конфликт с инцидентом при крещении ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Гатчинская епархия РПЦ назвала исчерпанным конфликт, связанный с грубым обращением священника с годовалым ребенком во время обряда крещения в храме в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе епархии.

"Конфликт исчерпан", - сказал собеседник агентства.

В среду, 28 августа, региональные СМИ сообщили, что следственные органы отказались возбуждать уголовное дело после инцидента. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области ТАСС сообщили, что не комментируют данную информацию.

В интернете 11 августа появилось видео, на котором запечатлено крещение в храме в Гатчине, во время которого Игумен Фотий (Нечепоренко) грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать. После инцидента мать ребенка обратилась в правоохранительные органы, а следствие начало проверку. Священнику запретили служение сроком на один год. По информации сайта "Глобус Санкт-Петербургской епархии", игумен Фотий был рукоположен иереем 21 сентября 1997 года.

Гатчинская епархия РПЦ принесла извинения матери ребенка. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказал мнение, что случай с грубым поведением священнослужителя актуализирует проблему подготовки к таинству Крещения.