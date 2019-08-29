Словесное послание в небе впервые в России напишут самолеты в ходе МАКС-2019

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России с помощью дымов и специальной системы управления напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание в рамках авиасалона МАКС-2019. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов.

"Печать слов в небе мы в России делаем впервые. У нас абсолютно своя разработка, мы пятью самолетами можем печатать слова и символы в воздухе, как принтер печатает на бумаге", - сказал Самохвалов. Он добавил, что есть еще несколько пилотажных команд по всему миру, буквально две-три, которые делают что-то похожее.

Самолеты распыляют специальное разогретое масло, которое остывает в воздухе и создает аэрозольное облако в форме полос белого цвета. С помощью системы клапанов регулируется длительность подачи масла, от этого зависит длина оставляемого следа в небе (можно сделать и квадратный пиксел) и пробелы меду полосами "в строке" (ширина полос масла всегда одинакова). Пять самолетов идут рядом на одной скорости, автоматическая система на борту самолетов рассчитывает в какой момент и какой длинны облако масла выпустить каждой машине. С помощью чередования пробелов и полос заданной длины от пяти самолетов можно напечатать в воздухе любой текст.

Руководитель группы уточнил, что премьера новой технологии для гостей и участников авиасалона состоится утром в четверг, когда пилотажная команда прибудет на МАКС-2019. Летчики напишут в небе название группы и выставки. Он уточнил, что пилотажники планируют представить публике второе послание во время отлета с салона, после окончания летной программы в воскресенье.

"Вы на земле вбиваете в автоматизированную систему какое-то слово и она затем обеспечивает его точную печать в воздухе", - добавил Самохвалов.