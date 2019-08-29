В Уфе отстранили от работы водителя автобуса, который высадил незрячую с собакой-поводырем

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Предприятие на время внутреннего разбирательства отстранило от работы водителя, который отказался пустить в маршрутный автобус незрячую девушку с собакой-поводырем и ребенком. По итогам проверки ему может грозить увольнение, сообщили ТАСС в компании-перевозчике.

"Водитель вообще отстранен от работы с самого первого дня, как мы узнали об этом инциденте. Пока мы все не выясним, он на линию не будет выпущен. По итогам проверки он может быть уволен", - рассказали в компании.

Перед выходом на рейс в день инцидента водитель прошел все необходимые медицинские процедуры и инструктаж. "Документация вся в порядке у водителя, он психолога и нарколога прошел, инструктажи все знает", - отметил собеседник агентства.

24 августа, водитель одного из маршрутных автобусов Уфы отказался пускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку. По этому факту проверку проводит прокуратура и уполномоченный по правам человека в Башкирии. Власти региона завили о намерении пригласить потерпевшую в общественный совет по интересам маломобильных групп.