В Ульяновске похоронили основателя колонии "Белый лебедь"

УЛЬЯНОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Генерал-майор внутренней службы Василий Сныцерев, который был одним из основателей исправительной колонии "Белый лебедь" в Пермском крае, похоронен на кладбище в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.

"Родные и коллеги простились с легендарным Василием Ивановичем Сныцеревым 27 августа. Генерал-майор внутренней службы скончался на 91-м году жизни", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что Сныцерев был основателем исправительной колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края. В сообщении, опубликованном на сайте УФСИН по региону, отмечается, что Сныцерев родился в 1929 году в Томской области. В 1946 году в качестве стрелка военизированной охраны начал службу в органах МВД. На различных должностях служил в Томской области, в Магадане, на Чукотке, в Архангельской области, в Каргопольском исправительно-трудовом лагере.

В Ульяновскую область Василий Сныцерев, прибыл в 1967 году по приглашению начальника Управления внутренних дел для строительства колонии в Димитровграде. Через семь лет работы в колонии Сныцерев был назначен начальником ОИТУ УВД Ульяновской области. В 1980 году Сныцерев получил назначение на должность начальника Усольского Управления лесных исправительно-трудовых учреждений. Выйдя в отставку в 1990 году, он вернулся в Ульяновск, где принял активное участие в ветеранском движении.

В сообщении отмечается, что Сныцерев обладал большими организаторскими способностями и энергией, многое сделал для создания необходимых условий содержания осужденных. Многие объекты в учреждениях возводились под его ответственность и за счет внутренних резервов.